Военные взорвали железнодорожный мост между Ирпенем и Киевом (фото) [ Редактировать ]
Военные взорвали железнодорожный мост в Ирпене. Там образом железнодорожного сообщения между Киевом и Ирпенем больше нет. В сети появились фото.
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