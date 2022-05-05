Одещина допомагає Миколаївщині подолати гуманітарну кризу [ Редагувати ]
Тисячі людей на Миколаївщині через бойові дії залишилися без продуктів харчування: особливо в сільській місцевості. Подолати гуманітарну кризу регіону допомагає сусідня Одещина. Там при військовій адміністрації працює відповідний штаб. Чим саме він займається - дивіться далі.
Майже сотня волонтерів з ранку до ночі працюють на фасувальній лінії, де збирають допомогу Миколаївської області. Сьогодні цей регіон стримує ворога та не дає змоги атакувати Одещину. Під обстрілами на Миколаївщині - десятки населених пунктів. Саме їхнім жителям і призначені такі продовольчі набори з Одеси.
Наталя Стрельченко, волонтерка, пенсіонерка:
Зараз я можу перерахувати, що тут у нас є: молоко, мука, олія, консерви рибні у нас зараз - Ну, і звісно, Миколаївщині - побажання - Ой, вдячність, низький уклін до землі всім, хто тримає оборону і завдяки миколаївцям ми спимо спокійно, дякуємо вам!
А ще й макарони, крупи, чай, кава, печиво, сухарики. Вважається, що таким пайком людина може харчуватися протягом місяця. Волонтери тут вже так відточили навички сортування, що створили справжній конвеєр.
Анастасія Тодощенко, волонтерка, менеджер з логістики:
Ну, під кінець дня, звісно, втомлюємось трохи, а так - ні: ідея того, що ми комусь допомагаємо - вона, звісно, якось підбадьорює.
Відбувається робота при гуманітарному штабі обласної військової адміністрації у рамках Всеукраїнського проєкту "сусіди". Вантажівки з харчами майже щодня відправляються до Миколаєва, і вже там місцевий штаб розподіляє допомогу по районах. Донорами є міжнародні благодійні організації, але лише Частково.
Олексій Чорний, керівник Координаційного гуманітарного штабу при Одеській ОДА:
Частково - це державні закупівлі, тобто те, що закуповується за бюджетний кошт, ми формуємо заявки це все проходить по рахунках "Укрзалізниці", "Укрзалізниця" нам же і привозить це все вагонами на станції, ми це розвантажуємо.
Серед волонтерів люди різних професій та соціальних груп. Пліч-о-пліч працюють пенсіонери, лікарі, вчителі, моряки. Об'єднує усіх - ненависть до ворога та бажання наблизити перемогу України.
Юрій Чуланов, волонтер, репетитор з математики:
Каждый день они убивают наших детей! Если мы не будем идти до конца в этот раз, то мы как бы скидываем эту работу на детей, на внуков, на правнуков!
Наталя Селіванова, волонтерка, лікар:
Меня мотивирует то, что я хочу жить в нашей Украине. Чтобы она выстояла, победила и мы остались цветущей, красивой страной с прекрасными людьми!
Загалом з Одеси до Миколаївщини планують відправити чотириста тисяч таких продовольчих наборів. Вже приблизно п'ятнадцять відсотків від цієї кількості доїхали до адресатів.
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