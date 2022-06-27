Усі речі з української атрибутикою можна було придбати.

Підтримка для нас важлива на всіх фронтах. І культурний - не виняток. Цьогоріч Україна вперше долучилася до Мультикультурного свята у Швейцарії. Воно щороку відбувається в місті Веве і в ньому беруть участь більше сорока країн.

Чим дивували українці? І чи вирізнялися на тлі інших? Розкаже Світлана Прокопчук.

Свято тривало три дні і щоразу розпочиналося з ходи набережною Женевського озера. Тут тисячі людей. Українці крокують, співаючи гімн.

Мультикультурна хода - неабияка подія для 16-тисячного містечка на заході Швейцарії. Свято існує вже 20 років. Нині тут представлено 43 країни. Але Україна - вперше!

Юлія Репепцька, волонтерка організації «Українці в Швейцарії»:

Швейцарці хочуть познайомитись з нашою країною , з нашими традиціями, з нашою кухнею.

Для української громади у Веве було важливо презентувати рідну культуру та традиції. Відтак, асоціації HelpUA, Жінки України в Швейцарії та SOS Ukraine грунтовно підготувалися.

Юлія Репепцька, волонтерка організації «Українці в Швейцарії»:

Ми організували чудові майстер - класи для дітей. Ми плели браслети з українською символікою, ми розмальовували дітям личка і це було надзвичайно гарно. Біля нашого стенду завжди було дуже людно.

Усі речі з української атрибутикою можна було придбати. Гроші організатори перераховують на потреби земляків, які постраждали через російську агресію.

Ольга Лянг, медична координаторка асоціації HelpUA:

Дуже приємно презентувати речі, які ми для себе вперше відкрили, будучи тут. Ми відкрили для себе дуже чудові гуцульські лизанки, які зроблені абсолютно без цукру, без барвників, без ароматизаторів з сухими ягодами. Дуже цікаві тернопільські свічки.

Дітей найбільше зацікавили пряники та віночки. Жінкам до вподоби українські прикраси.

Серед усього, що презентували українці, був і унікальний виріб з рогози. Його тернопільський майстер Ярослав Осадца сплів лише за дві доби.

Юлія Репепцька, волонтерка організації «Українці в Швейцарії»:

Пан Ярослав, до речі, є автором найбільшого Дідуха в Україні, який має розмір 8 метрів.

Найбільше учасниць фесту здивувала …купівля мешканцями курортного містечка теплих вовняних шкарпеток.

Юлія Репепцька, волонтерка організації «Українці в Швейцарії»:

Дуже цікавила кухня. Вареники - що це таке? Налисники - що це таке? Що там всередині? Чоловіки більше цікавились горілкою і дуже багато питали, як правильно тостувати на українській мові. І ми навіть написали невеликий плакат на французькій мові, що тостувати правильно це буде «будьмо».

Щороку «Мультикультурель» у Веве відвідують приблизно 15 тисяч гостей.