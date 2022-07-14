Арестович назвав умову для переходу ЗСУ в контрнаступ [ Редагувати ]
Збройні сили України перейдуть у контрнаступ, коли матимуть для цього достатньо броньованих машин. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми Марка Фейгіна.
Нам не вистачає мобільних систем ППО та броньованих машин. Оскільки російська армія досі перевершує нас за двома параметрами: кількістю піхоти, посадженої на бронетехніку, та артилерією, яка її підтримує.
Щодо артилерії ми знайшли спосіб, а ось бронетехніки нам бракує. Щойно це (постачання бронетехніки - ред.) відбудеться - замкнеться контур, і ми будемо готові до контрнаступу.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наприкінці червня заявляв, що наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. І тоді українська армія перейде в контрнаступ. Саме тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.
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