Збройні сили України перейдуть у контрнаступ, коли матимуть для цього достатньо броньованих машин. Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович в ефірі програми Марка Фейгіна.

Нам не вистачає мобільних систем ППО та броньованих машин. Оскільки російська армія досі перевершує нас за двома параметрами: кількістю піхоти, посадженої на бронетехніку, та артилерією, яка її підтримує. Щодо артилерії ми знайшли спосіб, а ось бронетехніки нам бракує. Щойно це (постачання бронетехніки - ред.) відбудеться - замкнеться контур, і ми будемо готові до контрнаступу.

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Нагадаємо, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон наприкінці червня заявляв, що наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. І тоді українська армія перейде в контрнаступ. Саме тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.