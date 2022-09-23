У Сковородинівці, Києві та Нью-Йорку відбулося урочисте спецпогашення поштового блоку "Сад божественних пісень. До 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди". Частина коштів від продажу набору з 2-х марок та конверта піде на відбудову літературно-меморіального музею Григорія Сковороди в Сковородинівці на Харківщині, який рашисти зруйнували ракетним ударом у травні цього року.

Розбиті стіни й вигорілі кімнати. Ось так зараз виглядає літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у Сковородинівці на Харківщині. У травні російські окупанти влучили у нього ракетою.

Оце сюди влучила ракета.

Наталія Мицай, директор національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди:

6 травня десь біля опівночі я почула, коли здригнулися стіни, здригнулося двері будинку. Коли пробігла сюди, на місце, то музей палав, як свічка. Щось зробити, рятувати, бігти в музей взагалі не можна було. Тому що горіло дуже сильно.

Цього року, 3 грудня, у музеї планували широко відзначати 300-річний ювілей Григорія Савича. Це мав бути рік мудрості та душевного спокою. Але рашисти - всі плани зруйнували.

Але, як казав сам Григорій Саввич, світ ловив мене, але не впіймав. Не вдалося спіймати російським агресорам нашого філософа.

Щоб увесь світ згадав про українського філософа, "Укрпошта" ввела поштовий блок, присвячений Сковороді.

Блок у нас складається з двох марок. На одній у нас – "Сад божествених пісень", на другій - портрет самого Григорія Савича.

На конверті зображена будівля музею до нападу. А на спеціальному штемпелі художники Сергій і Олександр Харуки відтворили малюнок Григорія Сковороди.

Є у філософа така концепція "Нерівна рівність", яку він представив у вигляді фонтану, що складається з різних за об'ємом посудин, наповнених водою. З одного боку, всі посудини різні, і вони нерівні, з іншого боку, вони всі наповнені і вони рівні.

Приміряється штемпелем. Всі кладуть руки на штемпель. Дудух - гасять.

Тож погашення марки безпосередньо біля місця, де останні роки свого життя жив Сковорода, має символічне значення.

Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики України:

Все одно світ дізнається, що ми вшановуємо 300 років від дня народження видатного філософа. На жаль, приклад цього музею показує, що росія спеціально цілить в нашу ідентичність. Вони, напевно, знали і про свято, до якого ми готуємося. Але знищити нашу пам'ять не вдасться. Ми приїхали сьогодні не просто так, а подивитися, що ми можемо зробити для того, щоб врятувати і будівлі, і зробити негайні консервації роботи для того, щоб можна було пережити зиму і розпочати проектні роботи по відновленню музею.

Поштову благодійну марку "Сад Божествених пісень" погасили також у Нью-Йорку та Києві. У Штатах церемонія відбулася під час візиту Першої леді до Українського музею. Олена Зеленська зазначила - культура не має кордонів і меж, вона незнищенна.

15 гривень від продажу кожного поштового блоку підуть в благодійний фонд на відновлення музею Сковороди. А в грудні - в музеї 300-ліття Григорія Савича хоч і в меншому обсязі, та все одно відзначать.