31-м членом альянсу завтра стане Фінляндія. Про це повідомив генсек Єнс Столтенберг. Про швидкий шлях країни від нейтрального статусу до членства у військовому блоці та про подальше розширення НАТО - далі у сюжеті.

Рік від задуму до вступу. Фінляндія ставить рекорд у швидкості приєднання до Північноатлантичного альянсу. Біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі приготували місце для білого полотнища з синім скандинавським хрестом. На президента Фінляндії чекає офіційна церемонія приєднання країни до військового блоку.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Це історичний тиждень. Завтра ми будемо вітати Фінляндію як 31 члена НАТО. Це зробить країну безпечнішою, а наш союз сильнішим. Ми вперше піднімемо прапор Фінляндії тут, біля штаб-квартири НАТО.

Фінляндія тривалий час займала нейтральну позицію та уникала вступу до НАТО. Усе змінив день 24 лютого 2022 року. Щойно росія пішла широким фронтом на Україну, серед фінів безпрецедентно зросла підтримка вступу країни до військового блоку. російська федерація фактично штовхнула Фінляндію в обійми Альянсу, проти впливу якого начебто пішла воювати в Україну.

Оскарі Рокка, студент:

Давно пора було приєднатись. Дехто з нас цього чекав роками. Добре, що все так вийшло і для Фінляндії, і для нашого майбутнього.

Карі Галінен, менеджер:

Це дуже логічна історія. Ніколи не приймав ідеї, що після Холодної війни, ми маємо наслідувати Радянський Союз як старшого брата. Так ніколи не було. І зараз усе стає на свої місця.

Віднині кордон російської федерації з НАТО збільшився на 1300 кілометрів. Армія Фінляндії активно готується його захищати. В її складі сухопутні, військово-морські сили та військово-повітряні. Загальна кількість активних службовців більш як 22 тисячі.

Невдовзі сили НАТО можуть поповнитися і Швецією. Ця країна подала заявку на вступ до Альянсу одночасно з Фінляндією. Але Угорщина та Туреччина її ще не схвалили. Анкара, зокрема, чекає, поки Стокгольм екстрадує в Туреччину представників політичної організації, яку вважає терористичною. Переговори тривають. Швеція, за словами міністра закордонних справ, сподівається завершити всі необхідні процедури до саміту НАТО, який відбудеться в Вільнюсі у липні.