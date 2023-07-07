Україна та Словаччина спільно вироблятимуть САУ Zuzana 2 [ Редагувати ]
Україна та Словаччина домовились налагодити спільне виробництво самохідних артилерійських установок Zuzana 2. Про це на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявила президент Словаччини Зузана Чапутова, повідомляє Aktuality.sk.
Країнам вдалося укласти контракт на виробництво додаткових словацьких гаубиць Zuzana 2. Перші партії мають бути доставлені в Україну вже цього літа.
Терміни реалізації всього проекту вона не назвала.
Зеленський на пресконференції з Чапутовою заявив, що Братислава виготовить та поставить Києву ще 16 гаубиць Zuzana 2.
Я вдячний за оборонну підтримку, за всі ці місяці, зокрема й за підтримку зараз. Напередодні було підписано контракт на виробництво 16 самохідних гаубиць Zuzana 2.
У червні 2022 року Словаччина та Україна уклали контракт на постачання восьми гаубиць Zuzana 2.
Самохідні гаубиці Zuzana 2 виготовляються з 1998 року. Вони мають "натівський" калібр 155 мм і здатні бити на відстань до 41 км зі швидкістю 5 пострілів на хвилину. Керується розрахунком з чотирьох людей.
Вежа здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшено до трьох. САУ Zuzana 2 встановлені на шасі Tatra 8х8. Максимальна швидкість цих гармат - 80 км/год.
САУ Zuzana 2
Нагадаємо, у жовтні стало відомо, що словацька держкомпанія Konstrukta-Defence виготовить на замовлення України 16 самохідних гаубиць Zuzana 2. Їхнє виробництво фінансуватимуть Німеччина, Данія та Норвегія. Поставка гаубиць ЗСУ очікується з другої половини 2023 року.
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