Реконструкция Шулявского моста в Киеве идет ударными темпами. За прошедший месяц строители успели почти полностью демонтировать аварийную конструкцию, им осталось снять только один пролет. Впрочем, далеко не факт, что на месте старого моста обязательно появится новый.

Как бы удивительно это ни звучало, но вопрос завершения самого громкого на сегодня инфраструктурного проекта столицы зависит от Антимонопольного комитета Украины. Об этом стало известно от строителей, которые 25 апреля оставили работу, чтобы прийти на пикет под здание АМКУ.

Причиной послужило рассмотрение комитетом вопроса о наложении штрафа на компанию "Северо-украинский строительный альянс" - ту самую, что сейчас занимается ремонтом "уставшего" моста.

В Антимонопольном комитете, с 2015 года возглавляемом Юрием Терентьевым, заподозрили, что "Северо-украинский строительный альянс" при участии в тендерах на строительство мог вступить в сговор с другим участником. В компании же заявляют, что причины таких подозрений надуманные.

По словам юристов, почти за год рассмотрения вопроса АМКУ получил детальные разъяснения по каждому пункту претензий, но эта аргументация до сих пор остается неуслышанной. Вероятной причиной такого поведения Антимонопольного комитета участники пикета считают желание чиновников выбить хорошие "отступные" от строительной компании за улаживание проблемного вопроса.

Обвинения в желании незаконно обогатиться адресуют и непосредственно Юрию Терентьеву, который в прошлом уже оказывался в ряде скандалов и вызывал открытое недовольство премьера Владимира Гройсмана, генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Так или иначе, если комитет Терентьева примет решение не в пользу "Северо-украинского строительного альянса", компании грозит штраф до 160 миллионов гривен. И несмотря на то, что тендер на строительство Шулявского моста в этом случае не будет отменен, продолжение работ станет невозможным. На митинге под АМКУ представители компании заявили, что выплата такой колоссальной суммы неизбежно приведет к банкротству предприятия. Соответственно, продолжить и закончить строительные работы подрядчик не сможет.

То есть существует риск не просто увеличения сроков реконструкции Шулявского моста, а полного замораживания проекта на неопределенный срок. А из-за возможного банкротства компании пострадают не только ее сотрудники, которые останутся без работы и зарплат.

Решение АМКУ отразится на всех жителях Киева, которым придется как-то уживаться с колоссальными пробками, образовавшимися из-за отсутствия важной транспортной развязки. Важно, что одним Шулявским мостом дело при этом не ограничится.

"Северо-украинский строительный альянс" - генподрядчик строительства целого ряда инфраструктурных проектов в Киеве. Среди них - и реконструкция Гимназии №59 имени Бойченко, и строительство нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. То есть, в случае принятия АМКУ решения о взыскании штрафа киевляне не получат не только долгожданную развязку, но и учебные места, и важный объект медицинской сферы.