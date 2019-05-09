Погибший при спасении пассажиров сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" самолета Sukhoi Superjet 100 21-летний бортпроводник Максим Моисеев успел отправить перед смертью прощальное сообщение своей невесте Ксюше, которая также работает стюардессой.

В телеграм-канале Baza опубликована фотография мобильного телефона с перепиской бортпроводника Максима Моисеева со своей невестой в одном из мессенджеров.

В 18:22 он Максим написал своей возлюбленной: "Летим к шарику. Со мной все хорошо не волнуйся". Девушка стала волноваться и задавать вопросы, развернулся ли самолет и почему у Максима есть связь. В 18:24 Максим написал последнее сообщение: "Люблю тебя". Через 15 минут он погиб, пытаясь открыть заднюю дверь объятого пламенем самолета, чтобы помочь пассажирам задних рядов эвакуироваться.

Сам Максим во время трагедии находился на кухне эконом-класса. Бортпроводником на рейсах "Аэрофлота" он успел проработать чуть больше года.

"Сын поступил так, как должен был это сделать настоящий мужчина", - сказала мать погибшего и добавила, что он был хорошим человеком и готовился к свадьбе с Ксюшей.



Напомним, вечером 5 мая в аэропорту "Шереметьево" спустя 28 минут после вылета в Мурманск совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 авиакомпании "Аэрофлот". Также в СК РФ назвали версии крушения лайнера. Кроме того, в результате аварии погибла супружеская пара из Украины.

Позже на сайте аэропорта "Шереметьево" выложили поминутную хронологию катастрофы.