Ініціативою вже зацікавилися в інших містах та селищах України

Від шаленої спеки потерпають не лише люди, а й тварини. Під загрозою смерті від зневоднення, - кажуть зоозахисники, - опинилися безпритульні коти, собаки і навіть птахи. Тож в Україні запровадили флешмоб "Воду - тваринам".

До нього вже долучилися в Луцьку, Тернополі, Вінниці, Києві та інших містах. Люди масово встановлюють напувалки з водою.

Магда Кривовяз розкаже докладніше.

"Конструкція така: це основа для нижньої поїлки, це основа для верхньої поїлки".

Щоб зробити одну таку поїлку Євген витрачає щонайбільше 10 хвилин. Каже - прилаштувався, адже таких змайстрував вже понад десяток. Конструкція дуже проста, проте має особливість - розрахована не тільки на чотирилапих, а й на птахів.

"Коли я роблю поїлки, то мені самому дуже жарко і я розумію тварин, які проживають у місті і не можуть попити води, як їм жарко, спекотно і як це потрібно для них".

Такі конструкції зооактивісти встановили по всьому місту. Переважно там, де мешкає багато тварин та птахів.

"Потерпають від спеки багато міських птахів. Тому в межах міста, де важко знайти воду, нема річок, озер - про це мають турбуватися люди. Вдень ми опрацьовуємо близько 5 дзвінків про те, що сидить пташка, їй погано. По симптоматиці, якій описують люди, - я розумію, що це або перегрів, або зневоднення", - розповідає Марія Микитюк, власниця реабілітаційного центру диких птахів.

"Ми можемо придбати води і втамувати спрагу, а їх життя фактично залежить від нашої допомоги. Це формування екокультури у населення - особливо, у дітей, у людей, які звертають увагу на цю поїлку - вони одразу розуміють: а дійсно, адже поряд з нами живуть ті, хто також хоче пити", - наголосила Ірина Мурга, зоозахисниця.

Встановити - замало. Потрібно ще й регулярно наповнювати її водою. Тож за кожною поїлкою закріплена людина.

"Це дуже гарна ініціатива, адже зараз неймовірна спека і тваринам і птахам також дуже важко у таку погоду. Нам самим іноді важко у формі працювати. Тваринам у шерсті також дуже важко", - зазначив Владислав П'ятак, начальник караулу 35 Державної пожежної рятувальної частини міста Буча.

Ініціативою вже зацікавилися в інших містах та селищах. Тепер у планах зооактивістів змайструвати ще 25 таких конструкцій. Закликають і містян облаштовувати поїлки для порятунку безпритульних тварин.