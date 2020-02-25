Главные новости 24 февраля: чем жил мир и Украина [ Редактировать ]
Фото: главные новости / proexpress.com.ua
В Украине за последние сутки произошло много важных событий. Podrobnosti.ua собрали подборку главных новостей за 24 февраля.
Украина
- Гончарук заявил, что Украина готова к выявлению коронавируса.
- Появился свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH-17.
- Всех прилетевших из Италии украинцев будут проверять на коронавирус.
- Освобожденным из Донбасса пленным выплатят по 100 тысяч.
- В Новые Санжары доставили крупную партию противовирусных препаратов.
Мир
- В Китае за сутки умерли 150 людей от коронавируса.
- В Италии началась паника в связи с коронавирусом.
- На Канары обрушилась сильная песчаная буря.
- В ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса пройден.
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