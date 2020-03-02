Розпочався найдовший та найсуворіший піст року. Триватиме він 7 тижнів і закінчиться напередодні Великодня - 18 квітня. Детальніше розповів намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло.

"Пост без молтвы - это не пост. В первую очередь нужно простить своих ближних. Молиться за них, в пост нужно ходить в храмы. Потому что эти богослужения настолько наполнены любовью, божьим милосердием, которые заставляют человека задуматься над своей жизнью. Ни один постник не умер от голода. От обжорчства и от пьянки - умирают. А от поста мы становимся легкими, благодатными. Если даже вы нарушите пост - не бойтесь. Покушали с утра, а после обеда не ешьте. Не пошли в первую седмицу поста, пойдите в другую. Пособоруйтесь ваших храмах, попричащайтесь и простите друг друга - для того, чтобы достойно встретить паству Господню", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво- Печерської Лаври.