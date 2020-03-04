В Украине шесть человек изолированы с подозрением на коронавирус. Они ожидают результаты тестов. Отметим, что официально в стране сейчас зафиксирован один случай заболевания. Об этом во время брифинга сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Состояние заболевшего коронавирусом мужчины стабильное. Температуры и симптомов развития пневмонии у пациента нет. Больной под присмотром врачей.

Также Ляшко отметил, что в Украине шесть человек находятся под подозрением на коронавирус. Они все изолированы и ждут результатов тестов.

За минувшие сутки в пунктах пропуска и в КПВВ пограничники провели температурный скрининг 110 тысяч человек. В пункте пропуска "Зерновое" обнаружен одну гражданку Украины с повышенной температурой 38,5ºC. Врачи диагностировали ОРВИ, признаков заболевания коронавирусом не обнаружено.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.

В школах также вводят медпроверки из-за коронавируса в Украине.