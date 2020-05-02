Мета цієї благодійності: звернути увагу на боротьбу з коронавірусом

Поки державне постачання засобів захисту не повністю покриває усі потреби країни, активно допомагають волонтери. Понад 300 тисяч масок роздали днями перехожим у всіх областях України. Платити за предмети особистого захисту людям не довелося. Як це було - далі у сюжеті.

Від самого ранку у різних містах по всій України встановили намети, волонтери роздають безкоштовні маски для людей. Надія Лазарева одна з волонтерів у місті Херсон.

Надія Лазарева, волонтер:

Ми роздаємо безкоштовно людям маски, для того, щоб наші мешканці були здорові і не розносили коронавірус.

Мешканці району дуже здивовані і дуже дякують. Жителі Херсона вже отримали маски. Розповідають, в аптеках їх не вистачає, а якщо і є у наявності - дуже дорогі.

"В "стройке" по 27 грн продают. Дорого, но мы брали. Куда деваться".

"Нужно сохранять не только себя, но и общество. От каждого из нас зависит как мы будем. Как нация наша будет здорова".

Активісти кажуть: підтримати і захистити найчутливіші верстви населення - одне з головних завдань.

Павло Слободчиков, голова Херсонської громадської організації:

На сьогоднішній день це дуже важлива допомога в нашому місті Херсоні. Ми маємо змогу зробити добро. На сьогодні ціни на ці маски дуже великі, від 15 до 50 грн. І люди не можуть собі дозволити. Це дуже важлива допомога в цей час, в умовах пандемії.

Маски волонтери роздають і у Київській області. Зокрема, у місті Фастові. Люди кажуть без підтримки один одного не протягнуть. А такі ініціативи найкращий показник уваги.

Іван Кричко, житель Фастова:

Ми друг-друга должны поддерживать. Потому что если я буду ходить без маски вас буду заражать. То зачем же это. Или наоборот.

Анна Семечко, жителька Фастова:

Держава нам нічого не виплачує. - Тобто фінансово трошки складно? - Ну конечно, муж один работает, а я с ребенком сижу дома, еще и снимаем жилье. Вы же сами понимаете.

Член партії "Опозиційної платформи - За життя" Віталій Сайченко розповідає: зараз всі повинні об'єднатися заради безпеки кожного.

Віталій Сайченко, член партії "Опозиційна платформа - За життя":

До нас кожного дня звертаються люди щоб ми їм допомогли і забезпечили їх масками. Тому що без масок вони не можуть зробити елементарних речей, навіть сходити в магазин. Фонд Оксани Марченко нам допоміг у цьому і ось сьогодні ми проводимо таку акцію по безкоштовній роздачі медичних масок для населення.

Маски доставили по різних областях. Аби їх роздати знадобився увесь день.

Артем Марчевський, керівник молодіжного крила партії "Опозиційна платформа - За життя":

География городов, в которых мы раздаем, слишком велика для нашего сюжета, это будет Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Херсонская область, Одесская, Хмельницкая, Николаевская, Черниговская, Киевская, Закарпатская. Речь идет практически обо всех областях. На данном этапе - все области не получается покрыть, но большинство покроется уже сейчас, в случае развития ситуации с пандемией, я убежден, что Виктор Медведчук и Оксана Марченко будут продолжать помогать простым гражданам.

Мета цієї благодійності: звернути увагу на боротьбу з коронавірусом.

Оксана Марченко, голова благодійного фонду:

Наша родина хоче привернути увагу всіх небайдужих до боротьби з коронавірусом, особливо зараз, коли, на жаль, збільшується кількість хворих. Маски необхідні, щоб захистити себе і своїх близьких.

Від початку пандемії родина Оксани Марченко і Віктора Медведчука придбала для людей та медзакладів 550 тисяч масок. Зупинятися на цьому подружжя не збирається.