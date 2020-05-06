Ветерани вже почали отримувати благодійну допомогу до Дня Перемоги. Напередодні, по обласних центрах розподілили двісті тонн продуктових наборів від меценатів. А сьогодні їх вже розвозять по містечках та селах.

Одеситці Катерині Зубриловій у 41 виповнилось тільки 16. Вже за рік дівчина на власні очі побачила страхи та відчай війни. Рятувала життя медсестрою у польовому шпиталі. Вигляд понівечених молодих хлопців з поля бою не може забути й досі. А про ті події нагадують шрами.

Катерина Зубрилова, ветеран Другої світової війни:

Кто ранен тяжело - на стол кладем, кто сидеть может - разбинтовываем смотрим и оказываем первую помощь. Кому перевязка нужна, у кого осколки. Нас было всего четыре врача, пять медсестер.

А це Кам’янське на Дніпропетровщині. Тут живе Ольга Нежумиря. Легендарна ветеран пройшла усю війну, була військовим фельдшером і врятувала тисячі життів. Цього року відзначатиме ювілей - 100 років. Різні регіони - спільна історія. Тоді, у 41, вони йшли на фронт, не думаючи про себе. А сьогодні саме ним потрібна підтримка і захист.

Низкий вам поклон, спасибо. Крепкого здоровья, долгих лет жизни и уважения.

Напередодні річниці перемоги над нацизмом 13 тисяч ветеранів та учасників бойових по всій країні отримають подарунки. Більше 200 тонн продуктів власним коштом для них придбало подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко.

Сергій Нікітін, голова міської організації партії "Опозиційна платформа - За життя":

Мы решили не обделить вниманием именно участников боевых действий, которым хочется какого-то тепла общения, мы хотим им сказать, что они не одиноки, что мы о них помним, помним об их подвиге как о большом деле, воспринимаем их подвиг как основу для нашей жизни.

Іван Чубирко, голова обласної організації партії "Опозиційна платформа - За життя":

Це вже четверта благодійна допомога, четвертий вантаж, який прибув за сприяння Віктора Медведчука і Оксани Марченко, придбаний на їхні особисті кошти.

До дня перемоги провідають майже 100 ветеранів, які живуть в регіоні.

Оксана Марченко, засновниця благодійного Фонду:

Люди, які не пам'ятають минулого, не мають майбутнього. Історія не знає умовного способу, тому День Перемоги над фашизмом, 9 травня - це назавжди червона дата в календарі для народів, які хочуть для себе кращого майбутнього. Можливо, це співпадіння, але відмовившись від святкування 9 травня, Україна стала стрімко скочуватись в економічну та гуманітарну прірву".

Не лише продуктові набори, а й засоби захисту. У Маріуполі маски роздавали людям на вулиці.

Раніше лікарням по всій країні також передали дезінфектори, захисний одяг та медтехніку. Столичному Інституту серця привезли унікальне медичне обладнання. А до Великодня сім'я меценатів придбала власним коштом 10 тисяч продуктових наборів для українців в різних регіонах.