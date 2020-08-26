Жители Европы стали проводить гораздо больше времени без физической активности, что чревато серьезными последствиями для здоровья. Об этом предупреждают в новом исследовании специалисты Мадридского университета имени короля Хуана Карлоса.

Основной причиной того, что взрослые европейцы проводят более 4,5 часов в день сидя на месте, ученые называют широкое распространение смартфонов, соцсети и потоковые сервисы.

Ученые считают, что если взрослый человек ежедневно проводит 4,5 и более часов сидя на месте, это значительно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, разных видов рака и хронических воспалений.

В связи с этим сидячий образ жизни является одной из ведущих причин смерти в развитых странах. В европейских странах доля смертей, вызванных сидячим образом жизни, составляет 4,4%, или 230 тысяч случаев смерти в год.

Ученые сравнили данные о физической активности взрослых граждан (от 18 лет) 28 стран Евросоюза в 2002, 2005, 2013 и 2017 годах. Если в 2002 году 49,3% взрослых европейцев проводили более 4,5 часов в день без активного движения, то к 2017 году этот показатель вырос до 54,3%.

За этот же период доля малоподвижных людей в Великобритании выросла на 22,5%, во Франции - на 17,8%, в Германии - на 7,4%, в Испании - на 3,9%. Самыми малоподвижными оказались возрастные группы с 18 до 24 лет (58,3%) и от 65 лет и старше (55,6%). Больше всего с 2002 по 2017 год выросла доля малоподвижных людей в возрастной категории 35-44 года (+15,3%).

Ученые призвали европейские правительства обратить внимание на проблему все менее подвижного образа жизни населения и найти пути повышения его физической активности.

Ранее сообщалось, что американские педиатры обвинили москитов в малоподвижности детей.