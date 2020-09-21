Тихановская обратилась к силовикам [ Редактировать ]
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская дала гарантии безопасности силовикам, которые откажутся выполнять приказы действующей власти Беларуси, направленные против мирных демонстрантов. Он также призвала их не нарушать законы в интересах власти. Обращение Тихановской опубликовала ее пресс-служба в Telegram.
В частности, она призвала силовиков, которые участвуют в подавлении протестов в Беларуси, не давать использовать себя.
"Вас обманывают, вас запугивают. Но стать преступником - это куда страшнее. Не позволяйте себя использовать. Не губите свою жизнь и карьеру", - отметила Тихановская.
Она подчеркнула, что по-настоящему офицерским поступком может быть перестать на время быть офицером. По ее словам, после смены власти в Беларуси силовикам отменят обязательную отработку после учебы, отменят штрафы за расторжение контракта, а также восстановят в должности тех, кого уволят с подачи действующего режима, или тех, кто вынужден уволиться сам.
"Вам не придется опасаться возвращения в страну закона и права. Будьте с белорусским народом, и народ не забудет, что вы были на его стороне", - добавила Тихановская.
Напомним, что согласно официальным данным ЦИК Беларуси, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, что обеспечило ему переизбрание на шестой президентский срок. Его основной конкурент Светлана Тихановская набрала 10,1%.
Лидеры России, Казахстана и Китая поздравили Лукашенко с победой, но их результаты не признали депутаты Европарламента и главы МИД Европейского союза.
Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко отверг идею повторных выборов главы государства. Вместе с тем он согласился передать часть полномочий после референдума о поправках в Конституцию.
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