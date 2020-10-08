А відео, яке ми вам зараз покажемо, зняла та поширила "Муніципальна варта" Києва цієї ночі. Це затор із карет швидкої біля інфекційного відділення дев'ятої столичної лікарні. Там, де приймають та лікують хворих із коронавірусом.

У муніципальній варті впевнені: кожна з цих машин привезла COVID-19 пацієнта. Однак головний лікар медзакладу каже: це не так. Черга утворилася, бо цієї ночі лікарня була єдиною черговою на весь Київ. І швидкі везли людей у всі відділення, а не лише в інфекційне.