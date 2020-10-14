Норвегія звинуватила Росію у кібератаці на парламент країни. Про це заявили в міністерстві закордонних справ королівства. Злам стався 24 серпня.

Хакери отримали доступ до електронної пошти низки депутатів і працівників законодавчого органу. Атаку зупинили, спецслужби почали розслідування, що триває й досі.

Наразі дійшли висновку, що за нападом стоїть Кремль. У Федерації на звинувачення поки не відреагували.