Через загрозу поширення COVID-19 з боку окупованих територій напередодні в Луганській області закрили єдиний пункт пропуску "Станиця Луганська". За даними української розвідки, епідеміологічна ситуація в ОРДЛО досягла критичної межі.

Повідомлення про закриття з'явилося ще дві доби тому, втім дехто дізнався про це лише на КПВВ.

Жодного перетинаючого в обидва боки, - так зараз виглядає пункт в'їзду-виїзду на непідконтрольну територію в Станиці Луганській, це єдиний діючий КПІІ на всю Луганську область. Його зачинили через загрозу коронавірусу.

Неля Доценко, пресофіцер Лисичанського прикордонного загону:

За наявної інформації російські окупаційні війська не можуть стримати поширення коронавірусної інфекції.

Порожні лавки й такий самий порожній шлях на тимчасово непідконтрольну територію. Бойовики чи то попереджають, чи то не пускають людей зі свого боку.

Валентин Бондаренко, прикордонник:

З моменту відкриття, а саме з 7 години ранку, з боку непідконтрольної території жодної людини не приходило.

Повідомлення про закриття єдиного пункту пропуску на сторінці ООС з'явилося 13 жовтня. Перед входом на КПВВ декілька десятків людей, які або не знали про це, або вже не могли скасувати перетин лінії зіткнення.

Ліна Сорочивська, жителька Луганської області:

Я ховала сына, 13 числа, и вечером узнали, что вот такое. И как мы могли выехать? Мы в Киеве ховали дытыну мою, как мы могли выехать? Мы выехали 14 и вот, с ночи сидим. Нужно же объявлять заранее, это же издевательство.

А Артем з дев'ятирічною донькою та дружиною взагалі їде на постійне місце проживання до Луганська. З шістнадцятого року він мешкав у Києві, але через стареньких родичів мусить знову переїжджати. А тут така біда, - скаржиться чоловік.

Артем, переселенець:

Вот все мои вещи, покажите их. Куда нам идти - не знаю. Мы сюда с трудом добрались, с квартиры съехали. Дочку отдавать в школу нужно.

Щоправда, в особливих випадках потрапити на тимчасово непідконтрольну територію все ж таки можливо.

Неля Доценко, пресофіцер Лисичанського прикордонного загону:

Це все - індивідуальне рішення командуючого ООС. Такі причини, як похорони, возз'єднання родини чи лікування на підконтрольній території - мають пріоритет.

Заборона на перетин триватиме щонайменше до кінця місяця.