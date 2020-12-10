Хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів [ Редактировать ]
Хакери атакували Європейське агентство з лікарських засобів. Ця установа, зокрема, перевіряє вакцини від COVID-19. Нині інцидент розслідують правоохоронці і додаткових деталей не повідомляють.
Зазначимо, в агентстві триває вивчення кількох сироваток проти коронавірусу. До 29 грудня має відбутися нарада, на якій вирішать, чи затверджувати препарат від Pfizer і BioNTech для застосування на теренах ЄС.
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