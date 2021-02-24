США покарають Росію за кібератаки та ув'язнення Навального [ Редактировать ]
Нові санкції проти Росії через кібератаку та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального готують у США. Як повідомляє "Вашингтон Пост", в Адміністрації президента Байдена обмірковують, яких саме заходів вжити, щоб притягти РФ до відповідальності. Визначитися обіцяють упродовж кількох тижнів.
Джен Псакі, прессекретар Білого дому:
Ми попросили розвідку провести додаткову роботу щоб з'ясувати, як саме сталася хакерська атака, який масштаб збитків, а також розмір вторгнення. Ми досі працюємо над цим. Минуть тижні, а не місяці, перш ніж ми дамо відповідь щодо санкцій. Тож я не випереджатиму події.
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