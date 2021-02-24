Нові санкції проти Росії через кібератаку та ув'язнення опозиціонера Олексія Навального готують у США. Як повідомляє "Вашингтон Пост", в Адміністрації президента Байдена обмірковують, яких саме заходів вжити, щоб притягти РФ до відповідальності. Визначитися обіцяють упродовж кількох тижнів.

Джен Псакі, прессекретар Білого дому: