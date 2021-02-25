Сьогодні у Дарницькому районі столиці з вікна ліцею випав неповнолітній хлопець - з травмами голови та ніг його направили до лікарні. За останній місяць це вже четвертий подібний випадок. Напередодні з вікна 8 поверху випала 12-річна дівчина.

Інцидент стався в спальному районі столиці. З восьмого поверху одного з будинків напередодні вночі випала 12-річна дівчинка. Повідомлення про нещасний випадок до поліції надійшло відразу ж. На місце виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі. Про те, що сталося напередодні вночі, мешканці будинку навіть не чули.

Тетяна Василівна та Олена Борисівна, мешканки будинку:

Ми нічого не чули. І тут сусіди сиділи - теж нічого не чули. - Я выходила с утра, где-то в 10 часов - ничего не видела.

Зінаїда Іванівна, мешканка будинку:

Я хожу с самого утра - никого не слышала и никого не видела, честно вам говорю. - Поліції не було зранку? - Никакой полиции не было. Вчера я видела полицию там, а у нас ни разу, я каждый день выхожу.

Деталі інциденту та обставини, за яких дитина випала з вікна, у Нацполіції не коментують. Кваліфікують подію вже після перевірки. Лише повідомили: після падіння дитина вижила.

З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували. На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту.

Приблизно у той же час, уже в Одесі, під колеса потяга потрапила 13-річна дівчина. За повідомленням правоохоронців, дитину на коліях помітив машиніст. Однак, почувши попереджувальні знаки, дівчина лягла прямо на рейки. Машиніст застосував екстрене гальмування, але вчасно зупинити поїзд не зміг. Від травм неповнолітня загинула на місці.