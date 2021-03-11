Кіберзлодії атакували парламент Норвегії [ Редактировать ]
Хакери атакували парламент Норвегії. Усе через вразливість Microsoft. Як ми вже повідомляли, через прорахунки у програмному забезпеченні постраждали вже понад 60 тисяч організацій по всьому світу.
Масштаби кібератаки в Норвегії ще невідомі. За останніх пів року це вже другий напад на парламент Норвегії. Торік у серпні тамтешні урядовці підозрювали в атаках російських хакерів. Цього разу робити висновки щодо зловмисників не квапляться.
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