Хакери атакували парламент Норвегії. Усе через вразливість Microsoft. Як ми вже повідомляли, через прорахунки у програмному забезпеченні постраждали вже понад 60 тисяч організацій по всьому світу.

Масштаби кібератаки в Норвегії ще невідомі. За останніх пів року це вже другий напад на парламент Норвегії. Торік у серпні тамтешні урядовці підозрювали в атаках російських хакерів. Цього разу робити висновки щодо зловмисників не квапляться.