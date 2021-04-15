"Морили голодом в СИЗО": участницы фотосессии в Дубае рассказали детали задержания [ Редактировать ]
Девушки, которые стали участницами скандальной фотосессии в Дубае, в прямом эфире в Instagram рассказали о том, что их морили голодом в СИЗО и держали в комнате для особо опасных преступников.
Ирина и Диана сообщили, что их было 12 и они находились в СИЗО 8 дней без связи и без понятия того, когда они поедут домой.
По словам девушек, не кормили их около суток, а полицейские в это время смеялись над ними и кричали на арабском "Шарота!". Что, предположили Ирина и Диана, означает "девушки легкого поведения".
Кроме все неприятностей, девушки пожаловались на невероятный холод в камерах и ледяную воду в душе.
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Как объяснили девушки, сначала полиция попросила их просто дать показания и потом пообещала отпустить. Но потом девушек отправили в маленькую комнату с 1 матрасом, где 12 девушек пробыли сутки. После - они оказались в "Black room", которая предназначена для особо опасных преступников. Именно там они были все остальные 7 дней.
Напомним, что полиция Дубая арестовали 17 девушек, которые участвовали в обнаженной фотосессии на балконе небоскреба, обвинив их в "развратных действиях". Перед этим в Twitter появилось видео, где десятки обнаженных девушек позируют на балконе небоскреба.
В полиции Дубая сообщили, что участницам фотосессии грозит до шести месяцев лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (37 853 грн), организатору съемок - до 1,5 лет лишения свободы и штраф 50 000 дирхамов (378 531 грн).
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