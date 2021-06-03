Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер обсудили сотрудничество по ряду вопросов, в том числе достройку газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Эксперты обоих правительств обсудили газопровод "Северный поток-2", в том числе обеспокоенность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности.

Джейк Салливан и Ян Хеккер также поговорили о предстоящей встрече лидеров G7, саммите НАТО, обеспечении энергетического будущего Европы, распределении вакцин от коронавируса, координации в сфере кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей. Речь шла и о внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Украину, Иран, и Западные Балканы.

Во вторник, 2 июня, на встрече с американскими сенаторами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за "Северного потока-2" Украине будет ежегодно терять около $3 млрд. Он убежден, что после запуска трубопровода Россия откажется от прокачки газа в Европу через Украину и получит огромное преимущество на переговорах с Киевом по Донбассу.

Президент назвал "Северный поток-2" мощным политическим и экономическим оружием против Украины. Зеленский напомнил, что контракт с "Газпромом" рассчитан на пять лет, и почти два года уже истекли.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.