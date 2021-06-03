Американцы и немцы обсудили риски для Украины от "Северного потока-2" [ Редактировать ]
Источник: Nord Stream
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и помощник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Ян Хеккер обсудили сотрудничество по ряду вопросов, в том числе достройку газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Эксперты обоих правительств обсудили газопровод "Северный поток-2", в том числе обеспокоенность США по поводу рисков, которые он представляет для Украины и европейской энергетической безопасности.
Джейк Салливан и Ян Хеккер также поговорили о предстоящей встрече лидеров G7, саммите НАТО, обеспечении энергетического будущего Европы, распределении вакцин от коронавируса, координации в сфере кибербезопасности и реакции на атаки вирусов-вымогателей. Речь шла и о внешнеполитических приоритетах, включая Россию, Украину, Иран, и Западные Балканы.
Во вторник, 2 июня, на встрече с американскими сенаторами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за "Северного потока-2" Украине будет ежегодно терять около $3 млрд. Он убежден, что после запуска трубопровода Россия откажется от прокачки газа в Европу через Украину и получит огромное преимущество на переговорах с Киевом по Донбассу.
Президент назвал "Северный поток-2" мощным политическим и экономическим оружием против Украины. Зеленский напомнил, что контракт с "Газпромом" рассчитан на пять лет, и почти два года уже истекли.
Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".
Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.
Трубопровод проложен на 95%, остается проложить около 120 км труб в датских и 30 км в немецких водах.
Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В России уже сделали заявление на эту тему.
по теме
"Газпром" підрахував, що завдяки "Потоку" заощаджуватиме… мільярд доларів у рік. У Києва - свої підрахунки
У ньому стверджують: відмова від обмежувальних заходів проти компанії, яка споруджує газопровід, шкодить економіці та обороноздатності країн Центральної та Східної Європи, зокрема, Україні
У ньому стверджують: відмова від обмежувальних заходів проти компанії, яка споруджує газопровід, шкодить економіці та обороноздатності країн Центральної та Східної Європи, зокрема, Україні
Глава государства считает, что после достройки газопровода в обход Украины Россия получит огромное преимущество на переговорах с Украиной. Зеленский напомнил, что контракт с "Газпромом" рассчитан на пять лет, и почти два года уже истекли
За її словами, крім "Північного потоку" обговорять спільну позицію щодо Росії й України. Також порушать тему Китаю. Зустріч Меркель і Байдена відбудеться в рамках "Великої сімки"
Зокрема, проти компанії-оператора газогону та його генерального директора. Новий законопроєкт внесли республіканці. Вони назвали дії адміністрації Байдена "хибними" та закликали негайно зупинити спорудження російського газогону