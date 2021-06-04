У п'ятницю ввечері, 4 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Павленко розповів про страшну статистику дитячих суїцидів в Україні.

"На жаль, в останній період зростають дитячі суїциди. Буквально в понеділок було засідання Тимчасової слідчої комісії при Верховній Раді щодо захисту та порушень прав дитини. Один із моментів, який ми розглядали, це те, що зокрема в прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу різко зросла кількість суїцидів. Було запитання до профільного міністерства соціальної політики: яка причина?", - сказав депутат.

Він додав: "Для них це була взагалі новина! Запитуємо на місцях у керівників служб відповідальних: яка причина? Починають говорити: "Та вона там десь пішла, у неї там нерозділене кохання...". Тобто всі винні навколо, крім державних службовців. Так от, перша причина взагалі багатьох трагедій, які трапляються в Україні - це те, що відповідальні посадові особи, органи перестали або не можуть, не якісно виконують свої посадові обов'язки".

Павленко зазначив, що в таких випадках органам потрібно посилювати свою діяльність, а не перекладати відповідальність та обов'язки на суспільство.

"Коли це починає відбуватись, вони перекладають обов'язки на суспільство не таке, сім'ї, пандемія у них... Те, що мало би бути для чиновника викликом з точки зору зміни політики, посилення кадрове, методичне, організаційне, то вони це перетворюють на причини, щоб "відмазати" свою бездіяльність", - сказав депутат.