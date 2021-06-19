Стрімка інфляція: так експерти описують зростання цін в Україні. Головне питання: чи триватиме подорожчання й надалі та наскільки може погіршитися ситуація? Погляд пересічних громадян та думки фахівців - у наступному матеріалі.

Володимир та Наталя Антоненки - пенсіонери з Одеси. Скаржаться: продукти харчування дорожчають майже щодня. Водночас, після зростання тарифів, левова частка сімейного бюджету йде на комуналку. Тож економити доводиться на всьому.

Володимир Антоненко, пенсіонер:

Отражается в первую очередь на здоровье - потому что люди в чем-то экономят, люди не могут себе позволить пойти купить те необходимые продукты, в том числе и медикаменты.

Наталя Антоненко, пенсіонерка:

Мясо, конечно, мы практически не употребляем. Молочные продукты тоже все подорожали. Надо, чтоб помогали дети - кто-то помогал!

На початок року уряд прогнозував інфляцію на рівні 7 відсотків. На травень ця планка вже підвищилась до 9,5. За оцінками експертів, ситуація може як стабілізуватися, так і навпаки - вийти з-під контролю. Серед головних причин інфляції фахівці називають загальносвітову тенденцію.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір:

Плюс додається зараз другий фактор, якій вже більш актуальний на даний момент - це суттєве зростання цін на енергоносії: перш за все ціни на газ. Зараз ціна на газ на європейських біржах сягає 350 доларів - це рекорд для літа, дуже-дуже давно, якщо взагалі було - щоб ціни на газ влітку так сильно виростали.

Чи здатні державні органи стримувати інфляційні процеси? В українській опозиції вважають: здатні, але чиновники не роблять цього.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Сегодня мы видим мировую тенденцию, когда растет спрос и цена на железную руду, на железорудный концентрат, на все сырьевые продукты, которые необходимы для стройки и вместе с тем Украина, которая является экспортером этой продукции, никак не стабилизирует свое положение на рынке и не получает дополнительную прибыль. Это значит то, что неправильно спланировано экономическое развитие и деньги, которые получает страна за экспорт или выводятся по теневым схемам, или система налогообложения Украины не в полной мере получает ту прибыль, которую заявляют основные экспортеры.

За словами депутатів, стабілізувати економіку можна, зокрема, шляхом підтримки малого та середнього бізнесу. Але влада навпаки його знищує.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

О каком развитии можем говорить? Промышленные предприятия закрываются, газ у нас сегодня по космическим ценам, потому что мы со всеми рассорились: с белорусами рассорились, с которыми у нас товарооборот полтора миллиарда долларов в год был - конечно, откуда взяться деньгам, если мы со всеми ругаемся, со всеми ссоримся, с нашими соседями, предприятия распродаем, бизнес добиваем. Откуда взяться деньгам, скажите? И это уже нельзя списать на банальную глупость, понимаете! Тут очевидно, что это делается целенаправленно! Потому что их хозяева - это не украинский народ, они не служат украинскому народу!

Тим часом сім'я Антоненків та інших пенсіонерів, з жахом чекають опалювального сезону, коли на тлі інфляції надійдуть платіжки з новими розцінками. Восени, вочевидь, знов доведеться затягнути паски.