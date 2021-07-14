США погрожують покарати російських хакерів, якщо цього не зробить Москва. Про це заявив Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. У Держдепі наголошують - країни, які переховують кіберзлочинців, мають відповідати за їхні дії.

Йдеться про серію атак програм-вимагачів, проведених із території Федерації. Зокрема про гучний напад на енергетичну компанію Solarwinds.

За словами Білінкена, 22 держави, а також ЄС та НАТО погодилися з рішенням про колективну реакцію на шкідливу кіберактивність. І нині триває розробка дипломатичних та інших інструментів впливу, а також розширення кола партнерів, які підтримують глобальну ініціативу з кібербезпеки.