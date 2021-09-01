Готовність Президента Байдена обговорювати із Зеленським "Північний потік-2" підтвердили і джерела в американській адміністрації. У Вашингтоні нині міркують, як полегшити для України наслідки від запуску російського газогону. Таке повідомили в посольстві США у Києві в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу.

Волтер Браунолер, радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні: