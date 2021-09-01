Запуск "Північного потоку-2" невигідний для Європи - адміністрація Байдена [ Редактировать ]
Готовність Президента Байдена обговорювати із Зеленським "Північний потік-2" підтвердили і джерела в американській адміністрації. У Вашингтоні нині міркують, як полегшити для України наслідки від запуску російського газогону. Таке повідомили в посольстві США у Києві в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу.
Волтер Браунолер, радник з питань преси, освіти та культури посольства США в Україні:
Ми щодня працюємо над цим питанням з нашими українськими і німецькими партнерами, це для нас важливо. В адміністрації Байдена чітко заявили - запуск "Північного потоку-2" - невигідний не лише для України, а і для Європи. Я не знаю деталей, і коли їх оголосять, але ми працюємо над тим, аби пом'якшити наслідки для України.
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