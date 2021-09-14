На Китай обрушився тайфун "Чанту" [ Редактировать ]
Скасовані авіарейси та поїзди, зачинені школи і більше трьохсот тисяч евакуйованих. На Китай обрушився тайфун "Чанту".
У східних регіонах країни запровадили підвищений - помаранчевий - рівень небезпеки. Найбільше негода лютує в Шанхаї. У місті вже другу добу поспіль не вщухає злива. Влада закрила туристичні об'єкти, а роботодавцям рекомендували перейти на дистанційний режим. У деяких районах міста призупинили транспортне сполучення.
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Окрім того, влада регіону скасувала уроки в школах та організувала у їхніх будівлях притулки. А неподалік мексиканської столиці й далі борються з наслідками повені.
Залило будинки та автомобілі. А людям не радять повертатися до своїх домівок. Нарешті узялися розбирати завали і в Нью-Джерсі.
"Айда" вирувала на півдні США тиждень тому. Ураган потрощив будівлі, повиривав дерева та порвав лінії електропердач. Упродовж тижня без cвітла залишалися близько мільйона домоволодінь.
Найбільше загиблих в Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Негода принесла за собою зливи, повені та зсуви ґрунту. Сотні людей опинилися в пастці у власних автомобілях і домівках.
Вітер швидкістю до 180 кілометрів на годину, пошкодив лінії електро-передач. Потужні зливи спричинили підтоплення. Нині тайфун послабшав, рухається на північ і незабаром дістанеться материкового Китаю.