С самого начала пандемии было понятно, что большинство людей переносят коронавирус в легкой или средней форме. Тяжело и с осложнениями болеют те, кто в группах риска: пожилые люди или пациенты с хроническими недугами. Однако в реанимацию попадали и совсем молодые, здоровые люди.

Кто под ударом

В группе риска, чьи представители тяжелее других переносили COVID-19 и чаще умирали от его последствий: пациенты с ожирением, хроническими болезнями сердца, почек и диабетом. Хуже справлялись с коронавирусом и пожилые люди и беременные женщины.

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Шансы заразиться выше у обладателей 2-й и 4-й групп крови (А и АВ). Во многих случаях их подключали к аппаратам ИВЛ и диализу. В целом они дольше лежали в отделениях интенсивной терапии, даже если вели правильный образ жизни и до пандемии считались практически здоровыми.

Тяжесть течения COVID-19

Генетика и хромосомы

На исход COVID-19 негативно влияли генетические факторы. Например, некоторые варианты гена APOE, связанные с предрасположенностью к болезни Паркинсона, почти в два раза повышали вероятность госпитализации.

Такую же опасность представляет ген SLC6A20, расположенный на третьей хромосоме. Он достался человеку от неандертальцев, которых защищал от опасных инфекций. Однако современным людям при встрече с SARS-CoV-2 помочь не мог.

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"Неандертальский ген" есть у 16% европейцев, однако не все молодые пациенты с COVID-19, оказавшиеся в реанимации, были их носителями. Потому ученые обратили внимание и на другие гены, связанные с работой иммунитета.

Прежде всего о генах главного комплекса гистосовместимости, которые кодируют человеческие лейкоцитарные антигены HLA (Human Leukocyte Antigen). У человека они находятся на шестой хромосе. Эти белки показывают иммунной системе фрагменты чужеродных элементов, попавших в организм, в том числе - части белков патогенов. Иммунитет их атакует, и развивается защитная реакция организма.

Лейкоцитарные антигены HLA (Human Leukocyte Antigen)

Разновидностей генов HLA очень много. Нет двух людей, у которых они бы совпали, хотя у близких родственников наборы бывают похожи. Считается, что это помогает человечеству противостоять огромному количеству инфекций. Чем выше разнообразие этих генов, тем лучше.

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Ученые выделили несколько вариаций в генах семейства HLA, которые влияют на течение и исход COVID-19. Интерес представляют участки генома, связанных с работой Т-клеток и всей системы приобретенного иммунитета, которые отвечают за транспортировку фрагментов вирусных белков на поверхность клетки и их передачу в Т-клетки. Это позволяет организму вовремя распознать зараженные клетки и уничтожать их.

Ученые сопоставили различия в структуре генов HLA и тяжесть симптомов болезни. При этом их интересовали три подтипа генов главного комплекса гистосовместимости - HLA-A, HLA-B и HLA-C.

Оказалось, что выше шансы умереть от COVID-19 у носителей варианта HLA-A*01:01. А обладатели вариаций HLA-A*02:01 и HLA-A*03:01, наоборот, лучше защищены от неблагоприятных исходов.

Усугубляют тяжесть COVID-19 и вариант гена HLA-C*04:01. Его носители, заболев, в два раза чаще оказываются на ИВЛ.

Исследователи объясняют это тем, что молекулы HLA-C*04:01 слабее удерживают фрагменты коронавируса, поэтому иммунные клетки хуже их распознают и атакуют. Как следствие, полноценный иммунный ответ разворачивается с опозданием, когда SARS-CoV-2 уже расплодился в организме.

Наличие или отсутствие варианта HLA-C*04:01

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