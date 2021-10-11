США офіційно відновили міграційну лотерею [ Редактировать ]
США офіційно відновили міграційну лотерею - "Грін кард". Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, щоб сприяти різноманітності в США. Нині оголосили реєстрацію на програми 2023 року.
Її починають завчасно, щоби мати час обробити заяви. Адже затримки з оформленням таких віз стали хронічними й подекуди призводили до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа.
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