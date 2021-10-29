Південна Корея видала Сполученим Штатам російського хакера [ Редактировать ]
Південна Корея видала Сполученим Штатам 38-річного росіянина. Володимир Дунаєв - хакер і учасник злочинного угруповання, яке розробило троян Трік-бот. Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу. Росіянина звинуватили у відмиванні грошей і здійсненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок. Згідно з цими звинуваченнями в США росіянину Дунаєву загрожує до 60 років в'язниці.
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Російські хакери атакували Національну стрілецьку асоціацію США. Банда, яка називає себе "ГРІФ" (Grief), опублікувала кілька файлів організації.
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Банда, яка називає себе Grief, опублікувала кілька файлів організації. Росіяни погрожують викласти решту викраденої інформації, якщо не отримають викупу.
Про це заявив віце-прем'єр Ярослав Качинський. Він пропонує збільшити оборонний бюджет, а також чисельність армії майже вдвічі - до 250-ти тисяч військовиків та ще 50-ти тисяч резервістів.
Так, два F-16 перекинули на авіабазу Ірексон на острові Шем'я, розташованому за 200 кілометрів від кордону з РФ.
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