Південна Корея видала Сполученим Штатам 38-річного росіянина. Володимир Дунаєв - хакер і учасник злочинного угруповання, яке розробило троян Трік-бот. Це вірус, завдяки якому зловмисники викрадали банківські дані та персональну інформацію людей і організацій по всьому світу. Росіянина звинуватили у відмиванні грошей і здійсненні комп'ютерного шахрайства та крадіжок. Згідно з цими звинуваченнями в США росіянину Дунаєву загрожує до 60 років в'язниці.