Зрадники з Криму виявилися членами хакерського угруповання "Армагеддон" [ Редактировать ]
Кіберфахівці СБУ встановили хакерів відомого угруповання "Армагеддон", які вчинили понад п'ять тисяч кібератак на об'єкти України. Ними виявилися офіцери так званого "кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова. СБУ вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази причетності їх до атак. П'ятьом учасникам хакерської групи "Армагеддон" заочно оголосили підозру за статтею "державна зрада".
Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ:
За наявною інформацією, хакерське угруповання "Armagedon" - це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Основними цілями зловмисників були: контроль над об'єктами критичної інфраструктури (електростанції, системи тепло- та водопостачання); викрадення та збір розвідувальних даних, у тому числі інформації з обмеженим доступом (сектор безпеки та оборони; державні установи); проведення акцій інформаційно-психологічного впливу та блокування інформаційних систем.
по теме
В экипаже грузового самолета Ан-12, который потерпел крушение в России, могли быть граждане нескольких стран
Інформацію західних ЗМІ про те, що Росія стягує армію та озброєння - заперечив секретар РНБО Олексій Данілов.
Во вторник, 2 ноября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых санкциях против России
В Брянской и Курской областях вдоль границы с Украиной спутники заметили бронемашины 4-й и 1-й гвардейской танковых дивизий России, которые базируется в Московской области. В состав этих элитных подразделений входят танки Т-80У и самоходные артиллерийские установки
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сделал заявление