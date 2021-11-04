Кіберфахівці СБУ встановили хакерів відомого угруповання "Армагеддон", які вчинили понад п'ять тисяч кібератак на об'єкти України. Ними виявилися офіцери так званого "кримського" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова. СБУ вдалося поіменно встановити зловмисників, перехопити їхні розмови, а також отримати беззаперечні докази причетності їх до атак. П'ятьом учасникам хакерської групи "Армагеддон" заочно оголосили підозру за статтею "державна зрада".

Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ: