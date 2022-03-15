На 15 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров, которыми будут эвакуировать людей из оккупированных россиянами населенных пунктов или мест, где идут бои. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Людей будут эвакуировать из следующих населенных пунктов:

Донецкая область:

Из Бердянска снова попытается уехать заблокированный оккупантами гуманитарный груз для жителей Мариуполя.

Киевская область:

Богдановка, Новая Богдановка, Бобрик - Бровары.

Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над открытием гуманитарного коридора.

Сумская область:

Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп - Полтава.

Харьковская область:

Из села Оскол.