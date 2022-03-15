Гуманитарные коридоры: откуда будут эвакуировать людей 15 марта [ Редактировать ]
На 15 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров, которыми будут эвакуировать людей из оккупированных россиянами населенных пунктов или мест, где идут бои. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Людей будут эвакуировать из следующих населенных пунктов:
- Донецкая область:
Из Бердянска снова попытается уехать заблокированный оккупантами гуманитарный груз для жителей Мариуполя.
- Киевская область:
Богдановка, Новая Богдановка, Бобрик - Бровары.
Мы знаем об огромной проблеме в Иванкове и работаем над открытием гуманитарного коридора.
- Сумская область:
Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп - Полтава.
- Харьковская область:
Из села Оскол.
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