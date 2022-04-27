General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe (фото) [ Редагувати ]
Американська компанія General Motors передала Україні 50 позашляховиків Chevrolet Tahoe. Про це повідомляє видання Detroit Free Press.
За словами речника GM Джорджа Свігоса, у пятницю, 22 квітня, автомобілі передали Міністерству інфраструктури України на кордоні з Польщею. Їх використовуватимуть для надання гуманітарної допомоги населенню на постраждалих від рашистів територіях.
Крім Chevrolet Tahoe, американський концерн виділив Україні фінансову допомогу у розмірі $250 тисяч та ще $50 тисяч, додатково зібраних співробітниками компанії.
Раніше на цьому тижні GM заявила, що закриває свій комерційний офіс у Росії і звільняє більшість із 66 співробітників, які там працювали, "через кризу в Україні та пов'язані з нею санкції США та інших країн". GM вперше призупинила імпорт автомобілів та комерційну діяльність у Росії 28 лютого.
Нагадаємо, що у російській Калузі зупинився автомобільний завод.
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