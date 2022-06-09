Як поводитися зі зброєю, орієнтуватися на полі бою, чи у лісі, або як розпалити вогонь під дощем - це лише деякі речі, яким навчають жінок у Фінляндії на тлі російської війни в Україні. З початком повномасштабного вторгнення фінські дівчата опановують нові для себе навички. Усе, аби бути готовими до війни, адже не виключено, що агресор знову може опинитися на їхньому порозі.

"Фінляндія може стати наступною" - це найперше, про що подумала 46-річна Сіссі Моберг, коли дізналася про початок повномасштабної війни росії з Україною. Того ж дня - 24 лютого - мати трьох дітей кинулася на пошуки курсів, які підготують її до захисту рідної країни у разі військового нападу.

Сіссі Моберг, учасниця курсів цивільного захисту:

У Фінляндії більшість чоловіків пройшли строкову службу. Я не вхожу в їхнє число, але хочу бути корисною. Це хороша країна для життя і виховання дітей, вона точно вартує того, щоб її захищати.

Вже за кілька тижнів Сіссі пройшла вишкіл для резервістів. Навчилася користуватися зброєю та пересуватися на полі бою. Але на цьому не зупинилася - і тепер опановує основи виживання.

Сіссі Моберг, учасниця курсів цивільного захисту:

Мої близькі, безперечно, були вражені. Напевно я остання, серед усіх їхніх знайомих, кого вони могли уявити на таких курсах. Я була справжньою принцесою, трохи розпещена, але мої діти позитивно здивовані й навіть пишаються, що їхня мати навчається новому і корисному.

На військовій базі за сто кілометрів від столиці Сіссі та ще трьомстам жінкам - показують як розбивати табір, розпалювати багаття під час дощу, орієнтуватися в лісі та надавати першу медичну допомогу.

Сату Меттінен, учасниця курсів цивільного захисту:

Я хочу підготувати себе на випадок, якщо щось станеться, хочу допомагати.

Війна в Україні глибоко занепокоїла Фінляндію, яка має з росією спільний кордон завдовжки тисячу триста кілометрів. Під час Другої світової війни фіни двічі воювали проти Радянського союзу. Це коштувало їм десятої частини територій та сто тисяч життів. Повномасштабне вторгнення росії в Україну підштовхнуло країну переглянути політику оборони й безпеки, яка майже не змінювалася останніми десятиліттями. Разом з колись нейтральною Швецією - минулого місяця Гельсінкі подали заявку на членство в НАТО.

Санна Марін, прем'єр-міністр Фінляндії:

Те, що зробила росія - це переломний момент для цілої європейської сім'ї та для всього світу. Ми бачимо, що колишній лад зруйнований, і немає повернення до колишніх відносин. На цілі покоління тепер не буде довіри до агресора і не може бути повернення до колишніх стосунків.

Також у травні Міністерство оборони Фінляндії оприлюднило результати опитування, у якому 85 відсотків респондентів визнали, що росія негативно впливає на безпекову ситуацію в їхній країні. 83 відсотки фінів погодилися, що будь-яку агресію треба відбивати зброєю, навіть якщо це не гарантуватиме перемогу.

Сату Меттінен, учасниця курсів цивільного захисту:

Інколи мені здається, європейцям невтямки, що росія геть поряд, це наш сусід по ту сторону кордону. Наприклад, у нас є літній будиночок і він усього за 15 кілометрів від території рф. Фінляндія готова до усього, та найголовніше, готові жінки. Вони хочуть внести свій вклад і готові захищати країну.

З 13 тисяч професійних військовослужбовців у Фінляндії близько двох з половиною тисяч - жінки. А от серед призовників - їх в рази менше. Отож потрібні знання у галузі оборони, чи виживання жінки одержують саме на курсах.

Суві Аксела, речниця Жіночої національної асоціації готовності до надзвичайних ситуацій:

Одразу після початку війни в Україні наші телефони й електронна скринька розривалися. Спочатку люди питали: де моє найближче бомбосховище, що мені туди принести, як я можу підготуватися. А потім це переросло у "як я можу брати участь у національній обороні".

Сотні жінок знайшли відповідь на це питання на курсах, які пропонує Жіноча національна асоціація готовності до надзвичайних ситуацій. Ще півтисячі кандидаток - чекають своєї черги. Навчання частково фінансується державою і надає для тренувань військові бази.

Сіссі не планує зупинятися і після того, як опанує основи виживання у дикій природі - піде вчитися правильному реагуванню на ядерні загрози.