Яка з європейських країн б'є температурний рекорд та чому евакуюють жителів тихоокеанського острова Манам - про це та інше в нашому огляді.

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Південною Дакотою пронісся руйнівний смерч. Його зафільмував житель одного з населених пунктів. Швидкість вітру в епіцентрі стихії сягала 160 кілометрів за годину. Вихор пошкодив дахи кількох будинків. Про постраждалих не повідомляють. Метеорологічна служба тим часом попереджає про імовірність утворення нових торнадо.

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Понад 5 тисяч місцевих жителів покинули свої домівки через виверження вулкана в Папуа Новій Гвінеї. Улавун прокинувся напередодні. І, як повідомляє місцева влада, викинув стовп попелу заввишки понад 15 кілометрів. Рятувальники почали евакуйовувати жителів острова Манам. Близько 11 тисяч людей перебуватимуть у тимчасових притулках через загрозу сходження лави. Вулкан Улавун - один із найактивніших на території всієї тихоокеанської країни.

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А у Мексиці продовжує вивергатися вулкан Попо-Кате-Петель. Стовп попелу висотою понад 1 кілометр зафіксувала камера відеоспостереження. Сейсмологи повідомляють: вулкан прокинувся через ряд землетрусів, які сталися неподалік від гори. Про постраждалих інформації немає. Місцева влада рекомендує жителям і туристам не наближатися до вулкана через загрозу викиду лави.

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У Франції - температурний рекорд. 41 градус за Цельсієм зафіксували у місті Лімож. У зв'язку з аномальною спекою, місцева влада оголосила червоний - найвищий рівень небезпеки. Деякі компанії скоротили робочі години. А людям рекомендують носити головні убори, а також мати при собі пляшку питної води. До медичних закладів уже звернулося декілька постраждалих від теплового удару.

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У центральних регіонах Іспанії через спекоту спалахнули лісові пожежі. Вогонь охопив понад 6 тисяч гектарів лісу. Для його гасіння місцева влада задіяла більше ніж 10 одиниць пожежної техніки. Рятувальники вже евакуювали з небезпечної зони близько півсотні сімей. У пожежному департаменті повідомили, що їм вдалося локалізувати загоряння на 60 відсотків, проте не відкидають, що полум'я може поширитися на інші ділянки лісу. Про постраждалих не повідомляють.