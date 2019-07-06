Чому в Греції горять ліси, а французи заощаджують воду? І як святкували початок щорічної фієсти в іспанській Памплоні?

Про це і не тільки - дивіться в нашому огляді.

***

Лісові пожежі вирують на грецькому острові Евбея. Вогонь не можуть загасити вже третю добу - через 40-градусну спеку і сильний вітер. Полум'я поки не дісталося до житлових будинків, але кілька селищ евакуювали. На допомогу місцевим вогнеборцям надіслали пожежні машини, літаки і гелікоптери. У поліції вважають, що причиною лиха став підпал. У справі вже затримали підозрюваного.

***

Від спеки потерпає навіть Аляска. В головному місті штату Анкориджі зафіксували найвищу температуру в історії - "плюс" 32. А по всьому регіону - горять ліси - чрез це, міста стоять оповиті димом. Загалом, зафіксували 23 осередки займання. На узбережжі ж масово гинуть птахи. Вода стала надто теплою для риб і планктону, тож вони мігрували, а пернаті залишилися без їжі.

***

32 французьких департаменти заощаджуватимуть воду, - до такого кроку вдалися через аномально спекотну погоду. У південних і центральних регіонах відключили душові на пляжах і міські фонтани, заборонили наповнювати басейн, а також мити автомобілі й дороги. Через нестачу опадів упав рівень грунтових вод, тож можуть виникнути проблеми з питною водою.

***

"Пісня льоду й полум'я" - ручної роботи. Ірландські майстрині вишили гобелен із зображенням сцен із серіалу "Гра престолів" - у середньовічному стилі. 8 сезонів теледрами зайняли 90 метрів полотна. Працювали над вишивкою 2 роки, нині кладуть останні стібки. Потім роботу відправлять на виставку у Францію. Побачити її зможуть лише повнолітні - як і в серіалі, на полотні чимало жорстоких і кривавих сцен.

***

Із залпом сигнальної ракети в іспанській Памплоні офіційно стартував щорічний фестиваль "Сан-Фермін". На головній площі міста зібрались кілька тисяч людей. Триватиме фієста тиждень, протягом цього часу очікують на більш, ніж мільйон відвідувачів. Головна розвага - забіги з биками. Щоранку на вузькі вулички міста випускають розлючених тварин, а сотні відчайдухів змагаються з рогатими у швидкості.

***

Незвична Меланія. Першій леді США звели пам'ятник на батьківщині - у словенському містечку Севніца, де вона провела дитинство. Цю дерев'яну статую створив американський художник Бред Дауні разом із місцевим скульптором. Дружину Дональда Трампа зобразили у блакитній сукні, у якій вона була на інавгурації чоловіка. Творіння митця до вподоби стало не всім. Багато хто Меланію навіть не впізнає. Інші ж кажуть - це символічна робота, до того ж нагадує словенські традиційні скульптури.

***

Королівські хрестини за зачиненими дверима. Герцог і герцогиня Сассекські похрестили свого первістка - двомісячного Арчі. Церемонію провели у приватній каплиці, у Віндзорі. Офіційно оприлюднили дві світлини. На спільному фото, зокрема, позують принц Чарльз із дружиною, і герцоги Кембриджські. Ані фанатів, ані журналістів на хрестини не пустили. Попри це, біля Віндзорського замку чатували сотні шанувальників королівської родини - чмало з них обурені, адже хотіли бодай краєм ока побачити маля і гостей церемонії.