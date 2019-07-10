Греція потерпає від аномальної спеки [ Редактировать ]
Греція потерпає від спеки. Метеорологічна служба країни попередила про надзвичайні погодні умови. У центральних регіонах стовпчики термометрів піднялися вище позначки плюс 40 градусів уже вдруге за тиждень. Людей закликають менше бувати надворі та пити багато води. У столиці Афінах і туристи, і містяни шукають порятунку в тіні та біля фонтанів.
"Якщо не гуляти довго на сонці, - загалом, можна терпіти. Але нам навіть не хотілося виходити з супермаркета на вулицю. Ми не звикли до такої спеки", - говорить Тім, турист з Нідерландів.
"Тут дуже висока вологість і температура. Я щойно прилетіла з Мехіко, і в нас не настільки спекотно. Мені здається, що я буквально плавлюся під сонцем. Хочеться скоріше вибратися до моря", - говорить Лаура Гонсалес, туристка з Мексики.
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