Оприлюднені нові докази причетності Росії до розгортання комплексу "Бук", з якого збили малайзійський Боїнг на Донбасі.

Напередодні Міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи опублікувала низку перехоплених телефонних розмов між ватажками бойовиків так званих "Л-ДНР" та російськими чиновниками і військовими.

Розслідувачі зазначають, що розмови здійснювалися захищеними телефонами, наданими російською ФСБ. А це свідчить про повний контроль Росії над військовими формуваннями псевдо республік.

Також слідство наголошує, що кількість дзвінків збільшилася у першій половині липня 2014 року, перед збиттям рейсу MH-17.

Нагадаємо, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня.