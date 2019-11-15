Оприлюднені нові докази причетності Росії до збиття "Боїнгу" MH-17 [ Редактировать ]
Оприлюднені нові докази причетності Росії до розгортання комплексу "Бук", з якого збили малайзійський Боїнг на Донбасі.
Напередодні Міжнародна слідча група з розслідування авіакатастрофи опублікувала низку перехоплених телефонних розмов між ватажками бойовиків так званих "Л-ДНР" та російськими чиновниками і військовими.
Розслідувачі зазначають, що розмови здійснювалися захищеними телефонами, наданими російською ФСБ. А це свідчить про повний контроль Росії над військовими формуваннями псевдо республік.
Також слідство наголошує, що кількість дзвінків збільшилася у першій половині липня 2014 року, перед збиттям рейсу MH-17.
Нагадаємо, судовий процес у справі про збиття літака розпочнеться в Нідерландах 9 березня.
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