В Италии могут закрыть все школы из-за коронавируса [ Редактировать ]
Правительство Италии рассматривает возможность закрытия школ по всей стране из-за вспышки коронавируса.
Об этом сообщает Reuters.
Ранее мы писали о том, что число погибших из-за коронавируса в Италии резко возросло. В частности, в стране за день от коронавируса скончались 27 человек.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
По состоянию на 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
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