Рихард Аджей стал первым темнокожим спортсменом, который представлял Германию на зимних Играх Источник: НОК Германии

На 38 году жизни умер немецкий бобслеист, серебряный призер зимней Олимпиады 2010 года Рихард Аджей. Об этом сообщает в Twitter Национальный олимпийский комитет Германии.

Причина смерти не сообщается, но брат спортсмена написал в соцсети, что Аджей умер в окружении членов семьи.

У Рихарда Аджея осталась жена и дочь, второй ребенок должен родиться через несколько недель.

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Рихард родился в семье иммигранта из Ганы и немки и проживал в Дюссельдорфе. Парень начал свою спортивную карьеру, играя в американский футбол. Он выступал за команды "Райн Файр", "Берлин Тандер" и "Дюссельдорф Пантер".

В 2007 году Рихард Аджей перешел в бобслей. В 2010 году Анджей выступил на этапе Кубка мира и победил в соревнованиях двоек.

В том же году Аджей стал первым темнокожим спортсменом, который представлял Германию на зимних Олимпийских играх в Ванкувере. В паре с Томасом Флоршюцем он завоевал серебряную медаль.

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В 2011 году Аджей стал чемпионом мира по бобслею среди четверок.

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