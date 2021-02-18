Біля Новомихайлівки бойовики вели вогонь з мінометів [ Редактировать ]
Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з мінометів поблизу Новомихайлівки на Донеччині.
З гранатометів та стрілецької зброї в районі Славного, Шумів та Південного. Втрат серед військових не було - запевнили у штабі.
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