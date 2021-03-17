Традиційне весняне прибирання розпочали на Стіні Плачу в Єрусалимі. Співробітники храмового комплексу озброїлися довгими палицями і дістали зі щілин у споруді десятки тисяч записок-звернень до Бога.

Листи віряни й туристи залишають власноруч під час відвідин пам'ятки. Або ж надсилають електронною поштою з різних куточків світу. Викидати записки заборонено, тож їх урочисто ховають на Оливковій горі.

Генеральне прибирання Стіни Плачу влаштовують двічі на рік - аби звільнити місце для нових листів до Всевишнього.

Шмуель Рабинович, рабин Стіни Плачу: