На Стіні Плачу в Єрусалимі влаштували генеральне прибирання [ Редактировать ]
Традиційне весняне прибирання розпочали на Стіні Плачу в Єрусалимі. Співробітники храмового комплексу озброїлися довгими палицями і дістали зі щілин у споруді десятки тисяч записок-звернень до Бога.
Листи віряни й туристи залишають власноруч під час відвідин пам'ятки. Або ж надсилають електронною поштою з різних куточків світу. Викидати записки заборонено, тож їх урочисто ховають на Оливковій горі.
Генеральне прибирання Стіни Плачу влаштовують двічі на рік - аби звільнити місце для нових листів до Всевишнього.
Шмуель Рабинович, рабин Стіни Плачу:
Цьогоріч ми отримали більше записок, ніж раніше. Сотні тисяч листів з усього світу і від юдеїв, і від інших вірян. Здебільшого надсилали записки поштою, бо не змогли приїхати через пандемію. Тож усі моляться, аби вона якомога скоріше закінчилася.
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