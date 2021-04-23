В пятницу, 23 апреля, российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки в тюрьме. Об этом сообщается на странице Навального в Instagram.

Такое заявление он сделал после того, как к нему пустили медиков.

Так, Навальный отметил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом 21 апреля.

Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.

В то же время он требует допустить к нему "необходимого врача".

У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня.

Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Берлина, где он лечился от отравления неизвестным веществом. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.