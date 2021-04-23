Навальный прекратил голодовку [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, российский оппозиционер Алексей Навальный заявил о прекращении голодовки в тюрьме. Об этом сообщается на странице Навального в Instagram.
Такое заявление он сделал после того, как к нему пустили медиков.
Так, Навальный отметил, что его дважды обследовал консилиум гражданских врачей. Последний раз прямо перед митингом 21 апреля.
Врачи, которым я полностью доверяю, вчера выпустили заявление о том, что мы с вами добились достаточно, чтобы я снял голодовку. Ну и - скажу откровенно - их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания.
В то же время он требует допустить к нему "необходимого врача".
У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки. По правилам это займет те же 24 дня.
Напомним, что Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево 17 января после возвращения из Берлина, где он лечился от отравления неизвестным веществом. Федеральная служба исполнения потребовала арестовать политика из-за нарушения им условий испытательного срока. Прокуратура поддержала эту просьбу.
2 февраля Симоновский районный суд Москвы вынес решение заменить Алексею Навальному условный срок на реальный. Следующие 2,5 года он проведет в колонии общего режима.
по теме
Активісти вимагають звільнити опозиціонера, який у колонії оголосив голодування
У різних регіонах відбулися превентивні обшуки в штабах Навального і вдома у прихильників політика
У Росії затримують прихильників Олексія Навального, які на сьогодні запланували акції протесту в багатьох містах
В пятницу, 23 апреля, после учений в Черном море российские корабли возвращаются на базу в Севастополь
Участь у столичному мітингу взяли дружина Навального - Юлія, а також його мати і брат. А соратників Навального, Любов Соболь і Кіру Ярмиш, затримали ще перед початком акції