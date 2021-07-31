Прогнози, які шокують. Американські науковці розробили кліматичну модель і підрахували - чого чекати світові від глобального потепління.

Що саме нам із вами пророкують науковці? І чи є можливість усе змінити? Дмитро Анопченко розшукав автора резонансного дослідження.

Рекордні температури, незнані за всю історію спостережень. Природа наче божеволіє. Смерчі, цунамі, торнадо… Руйнівні зливи, як нещодавно в Німеччині. Урагани, які постійно тероризують Кариби і Америку, змушують мільйони людей евакуюватися, бо неможливо передбачити, яким буде шлях стихії і масштаби руйнувань. Усе це - ознаки часу, але ми, зазвичай, сприймаємо такі явища як винятки і сподіваємося на краще.

Вистачає і лідерів громадської думки, і навіть політиків (того ж Трампа згадайте), які вважають, що глобальне потепління - міф. Мовляв, у природі все циклічно. Так, це літо спекотне, а наступне буде холоднішим. "Відкиньте емоції, це ж математика", - кажуть науковці, з якими я поговорив. І попереджають: тенденції дуже тривожні, і діяти треба просто зараз!

За кадром: У знаменитому Колумбійському університеті розробили комп'ютерну кліматичну модель, яка показує, що до початку наступного століття зростання температури і почастішання екстремальних погодних явищ можуть забрати життя вісімдесяти трьох мільйонів людей! Коли автор дослідження - Деніел Бресслер перечитав свої висновки про те, що до кінця століття кліматичні катаклізми щороку забиратимуть по 4,5 мільйони життів, - зізнається і сам був шокований.

Деніел Бресслер, науковий співробітник Колумбійського університету США:

Звісно ж, я і сам був вражений, яким серйозним є ефект; скільки життів можна втратити, якщо терміново не виробити новий план.

Розрахунки показують, що один із головних наслідків глобального потепління - екстремальні погодні явища (аномально теплі зими, хвилі спеки влітку, затяжні зливи, тривалі посухи) відбуватимуться дедалі частіше і зачіпатимуть щораз більше регіонів Землі.

Бресслер дійшов шокуючих висновків: тільки уявіть! Кожен вищий градус влітку буде по всьому світу збільшувати кількість загиблих на 5%. Науковці завжди прогнозували тільки економічні втрати від глобальних змін клімату, а в Колумбійському університеті зараз уперше обчислили, як зростає смертність із кожною новою тонною викидів. І з'ясували: кожні додаткові чотири з половиною тисячі тонн вуглекислого газу, викинутих людством у атмосферу, забирають життя одного жителя планети.

Деніел Бресслер, науковий співробітник Колумбійського університету США:

Не думаю, що все це не можна змінити. У реальному світі, так само як і у голлівудських фільмах кажуть, - "немає нічого визначеного наперед". Тобто і наше передбачення не те, чого людство вже не зможе уникнути. Звісно ж, якщо вдасться до іншої політики стосовно клімату.

Науковці визначили і "зону ризику" - країни, які можуть постраждати від погодних змін найсильніше. В їхньому переліку США, Саудівська Аравія, Росія, Німеччина. Ті технологічно розвинуті держави, де викидів CO2 найбільше. Але, кажуть, спека не може прийти тільки в одну країну чи на один континент, на планеті все пов'язано, небезпека глобальна. І зараз є два сценарії: і далі жити, як зараз, - і втратити до кінця століття 83 мільйони життів, або - терміново змінювати політику.

Деніел Бресслер, науковий співробітник Колумбійського університету США:

Так, саме 83 мільйони смертей від зростання температури це сценарій, який нас очікує. Але якщо уряди світу змінять свою політику щодо клімату, різко скоротять викиди хоча б до дві тисячі п'ятдесятого року, то кількість загиблих можна знизити до дев'яти мільйонів. Це нагода врятувати 74 мільйони людей!

І зважаючи на те, як серйозно сприйняли цей прогноз у Штатах, шанси уникнути найгіршого сценарію людство має.