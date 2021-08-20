В Киеве уничтожили историческую усадьбу Барбана, которая находится на улице Обсерваторной, 6. Открыто уголовное производство, сообщает пресс-службу полиции.

В связи с этим, местные жители и активисты вышли на акцию протеста. В ходе протеста произошла стычка. Правоохранители сообщили о задержании двух участников протеста.

Сотрудники полиции предупредили их о нарушении, однако они не отреагировали на замечания и законные требования полицейских.

На двух человек составили протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) и ст. 185 ( Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Полиция Киева открыла уголовное производство по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на снос исторической усадьбы, заявив, что ему "стыдно за столичную власть".

Ужас и стыд. Единственные слова, которыми я могу описать ситуацию вокруг дома Барбана. Стыд - за столичную власть, которая не в состоянии сдержать оголтелых застройщиков. Ужас от понимания, к чему такой беспредел может привести.

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