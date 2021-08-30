Крым постепенно "утопает" в мусоре [ Редактировать ]
В Крыму наблюдается катастрофическая ситуация вывозом мусора. Улицы практически не убираются. Руководитель предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается уборкой коммунальных отходов, уволен с должности. Об это рассказал "глава" Крыма Сергей Аксенов.
К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов.
Контейнерные площадки о многих городах и поселках переполнены. Также улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. Местные власти не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора, отметил Аксенов.
Назначен новый руководитель "Крымэкоресурсы", который, выразил надежду Аксенов, "наведет порядок в деятельности предприятия и скоординирует работу с органами исполнительной власти в части уборки отходов".
Ранее мы писали о том, что в Киеве жители нескольких районов жалуются на проблемы с вывозом мусора во дворах жилых домов.
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