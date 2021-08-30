В Крыму наблюдается катастрофическая ситуация вывозом мусора. Улицы практически не убираются. Руководитель предприятия "Крымэкоресурсы", которое занимается уборкой коммунальных отходов, уволен с должности. Об это рассказал "глава" Крыма Сергей Аксенов.

К сожалению, на данный момент ситуация с уборкой - катастрофическая для большинства городов. Это касается и своевременного освобождения от мусора контейнерных площадок, их рационального расположения и многих других важных вопросов.

Контейнерные площадки о многих городах и поселках переполнены. Также улицы завалены сухими ветками и строительным мусором. Местные власти не принимают мер для уборки и своевременного вывоза мусора, отметил Аксенов.

Назначен новый руководитель "Крымэкоресурсы", который, выразил надежду Аксенов, "наведет порядок в деятельности предприятия и скоординирует работу с органами исполнительной власти в части уборки отходов".

Ранее мы писали о том, что в Киеве жители нескольких районов жалуются на проблемы с вывозом мусора во дворах жилых домов.